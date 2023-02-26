Seyed Majid Nasiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Majid Nasiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Majid Nasiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Majid Nasiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Majid Nasiri 14 Mayıs 2000 tarihinde Gorgan, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سیدمجید نصیری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Majid Nasiri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Seyed Majid Nasiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Seyed Majid Nasiri'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seyed Majid Nasiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Majid Nasiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyed Majid Nasiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Majid Nasiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

28 Temmuz 2019 yılında Golreyhan FC

30 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

Seyed Majid Nasiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Majid Nasiri şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Seyed Majid Nasiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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