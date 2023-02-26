Seyed Mohammad Karimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Mohammad Karimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Mohammad Karimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Mohammad Karimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Mohammad Karimi 20 Haziran 1996 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سید محمد کریمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Mohammad Karimi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Seyed Mohammad Karimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Seyed Mohammad Karimi'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Seyed Mohammad Karimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Mohammad Karimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyed Mohammad Karimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Mohammad Karimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Khooneh

1 Temmuz 2018 yılında Sepahan

Seyed Mohammad Karimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Mohammad Karimi şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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