Seyed Mohammadreza Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Mohammadreza Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Mohammadreza Hosseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seyed Mohammadreza Hosseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seyed Mohammadreza Hosseini 24 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da سیدمحمدرضا حسینی şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seyed Mohammadreza Hosseini Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Seyed Mohammadreza Hosseini'nin Paykan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seyed Mohammadreza Hosseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seyed Mohammadreza Hosseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2020 yılında Moghavemat U19
1 Temmuz 2021 yılında Moghavemat U21
31 Temmuz 2022 yılında Paykan FC
Seyed Mohammadreza Hosseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seyed Mohammadreza Hosseini şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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