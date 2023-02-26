Seyed Mohsen Karimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Mohsen Karimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Mohsen Karimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Mohsen Karimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Mohsen Karimi 20 Eylül 1994 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سيد محسن کريمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Mohsen Karimi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPA WORLD yapmaktadır. Seyed Mohsen Karimi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 21 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Seyed Mohsen Karimi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seyed Mohsen Karimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Mohsen Karimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyed Mohsen Karimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Mohsen Karimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal U19

1 Temmuz 2013 yılında Esteghlal U21

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal FC

30 Eylül 2020 yılında Gol Gohar

10 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

21 Aralık 2021 yılında FC Nassaji M.

Seyed Mohsen Karimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Mohsen Karimi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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