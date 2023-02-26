Seyed Peyman Miri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Peyman Miri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Peyman Miri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Peyman Miri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Peyman Miri 28 Kasım 1992 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سيد پيمان ميری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Peyman Miri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Seyed Peyman Miri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Seyed Peyman Miri'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seyed Peyman Miri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Peyman Miri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyed Peyman Miri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Peyman Miri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Naft Novin U21

1 Temmuz 2013 yılında Parseh Tehran

1 Temmuz 2015 yılında Siah Jamegan

19 Ocak 2016 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2016 yılında FC Nassaji M.

31 Temmuz 2017 yılında Naft M.I.S F.C.

23 Ocak 2019 yılında Saipa FC

24 Ağustos 2019 yılında Aluminium Arak

4 Ekim 2020 yılında Mes Kerman

2 Eylül 2021 yılında Havadar SC

11 Şubat 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Seyed Peyman Miri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Peyman Miri şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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