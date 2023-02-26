Seyed Soheil Mirlohi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Soheil Mirlohi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Soheil Mirlohi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Soheil Mirlohi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Soheil Mirlohi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da سیدسهیل میرلوحی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Soheil Mirlohi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Seyed Soheil Mirlohi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seyed Soheil Mirlohi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Soheil Mirlohi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyed Soheil Mirlohi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Soheil Mirlohi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Zob Ahan

Seyed Soheil Mirlohi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Soheil Mirlohi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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