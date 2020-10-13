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  3. Seyfi Bozkuş'tan sevindiren haber! Durumu iyiye gidiyor

Seyfi Bozkuş'tan sevindiren haber! Durumu iyiye gidiyor

10 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde evinde beyin kanaması geçirerek fenalaşan Pendik Müftülüğü Uzman Vaizi Seyfi Bozkuş'un kaldırıldığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisi sonucunda durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Seyfi Bozkuş'tan sevindiren haber! Durumu iyiye gidiyor

Yıllarca Pendik'in değişik camilerinden vatandaşlara İslam'ı anlatan ve vatandaşları dini anlamda bilgilendirmek için haber sitemize yazılarını sunan Seyfi Bozkuş, geçtiğimiz gün geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların yaptıkları müdahaleleri sonucunda Seyfi Bozkuş'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

Evinde beyin kanaması geçirerek fenalaşan Seyfi Bozkuş, sevenlerin duaları ve doktorların müdahaleleri sonucunda yoğun bakımdan çıkartılıp normal serviste ilaç tedavisi ve şuurunun açık olup durumunun iyi yönde gittiği duyuruldu.

Okan Gül
Video Editörü


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