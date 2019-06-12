Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet sevinci

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, törenle diplomalarını aldı.

Üniversite yerleşkesinde bulunan stadyumda gerçekleşen törende açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, bu yıl 3 bin 146 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Taş, "Üniversitemizin kurulduğundan bugüne kadar ise toplam 22 bin öğrenci mezun ettik. Mevcut öğrencilerimizi de hesaba kattığımızda BŞEÜ, sayıları 40 binleri bulan büyük bir aileye dönüşmüştür." şeklinde konuştu.

Vali Bilal Şentürk ise mezun öğrencilerin doğduğu yıllarda üniversiteyi bitirdiğini anlatarak, "Dolayısıyla büyük heyecan hissettim. Üniversite çağlarındaki yıllar insan hayatının en güzel dönemidir. Bolca soru çözdüğü ve sınava girdiği bir dönemdir. Mezuniyetten sonra da soru değil sorun çözecekleri bir yaşama başlayacaklar. Onlara başarılar diliyorum." dedi.

- Yabancı uyruklu öğrencilerin sevinci

Yönetim ve Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olan Somali uyruklu Nasran Osman Ahmet, 2011 yılında Türkiye'ye geldiğini ve liseye başladığını belirterek, "Bilecik'i kazandım, okudum ve bitirdim. Çok ama çok mutluyum. Artık memleketime dönüp hizmet edeceğim." ifadesini kulandı.

Kamu Yönetimi ve Siyasi Bilimler Fakültesi mezunu Çad uyruklu Musa Hasan da 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Türkçe öğrendiğini aktararak, "İlk başlarda biraz zorlandım, sonra alıştım, Türkçem iyi oldu. Arkadaş edindim. Şimdi mezun oldum ve yüksek lisans yapacağım. Sonra ise memlekete gidip hizmet edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.





Kaynak: AA