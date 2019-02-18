Şeyh Edebali Üniversitesine yeni yüksekokul

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 2007 yılında kurulan Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıflarında lisans eğitimi öncesinde İngilizce eğitimi vermeye başladı.

Üniversitenin Bilecik'e ekonomik ve kültürel açıdan katkısı olacağına inandığını ifade eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, "Yabancı Diller Bölüm Başkanlığımız üniversitemizin öğrenci ve akademik personeline İngilizce ve Almanca ile ilgili destek vermenin yanında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi vasıtasıyla tüm Bilecik halkına yönelik çeşitli dil kursları düzenlemektedir. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversitemiz arasındaki işbirliği protokolü kapsamında Bilecik ilindeki çeşitli okullarla ortak dil projeleri yürütülmekte, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim görmekte olan çocuklarımız bu imkanlardan faydalanmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğunda bu tür işbirliği ve faaliyetler daha geniş kesimlere ulaşacaktır. Bu manada, bu kararın başta üniversitemiz olmak üzere Bilecik iline ekonomik ve kültürel açıdan katkısının olacağına inanıyor, Yüksekokulunun kurulmasında gayretlerinden ötürü Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Kadir Berk'e ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA