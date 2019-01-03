Seyhan Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı

Seyhan Belediye Meclis 2019 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yasemin Çelik ve Nurlu Feda İnep'in katipliğinde Seyhan Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında yaptı.

20 maddeden oluşan gündem maddelerine geçilmeden önce gündem dışı söz alan CHP Gurubu Sözcüsü Eli Uzun, yeni yıla girerken, yüklerden biraz kurtulmuş olarak sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2019 yılının ülkeye ve Adana'ya hayırlı, uğurlu, bereketli ve sağlıklı olarak geçmesini diledi. Uzun, Başkan Zeydan Karalar'a da seslenerek, "Sizin de büyükşehir belediye başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Adanamıza, partimize, memleketimize bahar gelsin diyoruz" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar da "Mart'ın sonu bahardır" diye cevap verdi.

AK Parti Gurubu adına konuşan Yalçın Limoncu ise, "Sayın Başkan, bize düşen de hayırlı olsun demek, iyi temennilerde bulunmak ve sizin şahsınıza, ailenize, Adana'ya ve memleketimize hayırlı olsun" dedi.

2019 yılı Mart ayında güzel bir seçim olmasını dileyen Limoncu, 2018'i geride bıraktıklarını ifade ederek, "Herkes kendi muhasebesini yapıyor, biz de Seyhan Belediyesi olarak kendi muhasebemizi yapmak zorundayız. Meclis toplantılarında, komisyonlarda gördüğümüz aksaklıkları muhalefet mantığı ile değil, yapıcı mantıkla Seyhan'ın faydasına olacak tarzda sürekli gördüğümüz yanlışlıkları ve aksaklıkları dile getirdik. 2018 yılı maalesef Seyhan Belediyesi ve Seyhan için iyi sonuçlanmadı" dedi.

Son ay 30 milyonluk bir borçlanmayla 2018'i kapattıklarını ifade eden Limoncu, "Yüksek faizlerle özel bankalardan alınacağı noktasında tereddütlerimiz var. Başkan giderayak 30 milyonluk bir borç bıraktı Seyhan'a. Aynı şekilde 5 milyonlukta usulsüz olduğu noktasında çok ciddi iddialar ve düşünceler var, bu konularla ilgili alakalı biz hala cevabımızı alamadık" dedi.

Söze giren Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ne yapacaksın? Mahkemeye verdik cevabını. Her seferde bunu söylemenin bir anlamı yok ki? Mahkemeye intikal etmiş bir konuda ne cevap vereceğiz? Mahkemenin vereceği karara sen de saygılı olacaksın, ben de. 31 Mart'ta halkın önüne çıkacağız. Takdiri halkımız verecek" dedi.

MHP'li Rahmi Benli de konuşmasında, 2018 yılının birilerine göre iyi, diğerlerine göre kötü olduğunu belirterek, "Ama 2019, hepimize terörsüz bir yıl olarak geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Karalar, gündem maddesine geçti. 20 maddeden oluşan gündemin birinci maddesi ilgili komisyonlara oy birliği ile sevk edildi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar meclis çalışmalarına 3 Ocak 2019 tarihinde saat 17.00'de toplanmak üzere son verdi.

Kaynak: İHA