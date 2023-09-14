Seyhan Belediyesi’nden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

Adana'nın Seyhan İlçe Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ve ailelerine nefes aldıracak desteklerini sürdürüyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın teklifiyle belediye meclis gündemine gelen ve oybirliği ile kabul edilen madde istikametinde açıköğretim fakülteleri hariç devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanan, maddi durumu yetersiz Seyhanlı öğrencilere ödüllendirme maksatlı, karşılıksız olarak toplamda 4 bin TL tutarında eğitim yardımı yapılacak. 4 yıllık bölümleri kazanan şehit ve gazi çocukları ise gelir kriterine bakılmaksızın eğitim yardımından yararlanacak.

Başvurular 18 - 31 Ekim tarihleri arasında www.seyhan.bel.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Üniversite öğrencilerine iki öğün ücretsiz yemek

İki yıl önce başlatılan üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği ikramı uygulaması bu yıl genişletilerek sürdürülecek. Adana'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler Kampüs Kafe'de öğle ve akşam yemeği, çay ve kahve ikramından, derslerine çalışabilecekleri, ücretsiz internet hizmetinin de sunulduğu nezih bir ortamdan yararlanabilecekler.

Öğrencilere kırtasiye kart desteği

İhtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin ailelerinin kırtasiye masraflarına destek olabilmek amacıyla Kırtasiye Kart hizmeti bu yıl da devam ediyor. İçerisinde 500 TL olan "Kırtasiye Kart" ile ihtiyaç sahibi öğrenciler kırtasiye ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

Öğrencilere bilgi evlerinden destek

Ayrıca Seyhan'ın farklı mahallelerinde hizmet veren 15 Bilgi Evi'ne devam eden öğrenciler uzman eğitmenlerin gözetiminde derslerine çalışıp, sınavlara hazırlanıyor. Öğrenciler kaynak kitaplardan, kütüphaneden ücretsiz ve sınırsız internet olanağından bir öğün sıcak yemek, atıştırmalık ve içecek hizmetinden de yararlanıyor.

SEYTİM'de teknolojik üretim desteği

Gençlerin teknolojik becerilerini üretime dönüştürebilmek amacıyla Akay tarafından hizmete açılan Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ne (SEYTİM) devam eden öğrenciler, burada verilen eğitimlere ücretsiz olarak katılıp, fikirlerini üretime dönüştürme olanağı buluyor. SEYTİM'de düzenlenen dijital etkinliklerden yararlanan öğrencilere de yine ücretsiz sıcak yemek ve içecek ikramları yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)