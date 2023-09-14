Seyhan Belediyesi’nden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

Adana'nın Seyhan İlçe Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ve ailelerine nefes aldıracak desteklerini sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Seyhan Belediyesi’nden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

Adana'nın Seyhan İlçe Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ve ailelerine nefes aldıracak desteklerini sürdürüyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın teklifiyle belediye meclis gündemine gelen ve oybirliği ile kabul edilen madde istikametinde açıköğretim fakülteleri hariç devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanan, maddi durumu yetersiz Seyhanlı öğrencilere ödüllendirme maksatlı, karşılıksız olarak toplamda 4 bin TL tutarında eğitim yardımı yapılacak. 4 yıllık bölümleri kazanan şehit ve gazi çocukları ise gelir kriterine bakılmaksızın eğitim yardımından yararlanacak.

Başvurular 18 - 31 Ekim tarihleri arasında www.seyhan.bel.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Üniversite öğrencilerine iki öğün ücretsiz yemek

İki yıl önce başlatılan üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği ikramı uygulaması bu yıl genişletilerek sürdürülecek. Adana'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler Kampüs Kafe'de öğle ve akşam yemeği, çay ve kahve ikramından, derslerine çalışabilecekleri, ücretsiz internet hizmetinin de sunulduğu nezih bir ortamdan yararlanabilecekler.

Öğrencilere kırtasiye kart desteği

İhtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin ailelerinin kırtasiye masraflarına destek olabilmek amacıyla Kırtasiye Kart hizmeti bu yıl da devam ediyor. İçerisinde 500 TL olan "Kırtasiye Kart" ile ihtiyaç sahibi öğrenciler kırtasiye ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

Öğrencilere bilgi evlerinden destek

Ayrıca Seyhan'ın farklı mahallelerinde hizmet veren 15 Bilgi Evi'ne devam eden öğrenciler uzman eğitmenlerin gözetiminde derslerine çalışıp, sınavlara hazırlanıyor. Öğrenciler kaynak kitaplardan, kütüphaneden ücretsiz ve sınırsız internet olanağından bir öğün sıcak yemek, atıştırmalık ve içecek hizmetinden de yararlanıyor.

SEYTİM'de teknolojik üretim desteği

Gençlerin teknolojik becerilerini üretime dönüştürebilmek amacıyla Akay tarafından hizmete açılan Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ne (SEYTİM) devam eden öğrenciler, burada verilen eğitimlere ücretsiz olarak katılıp, fikirlerini üretime dönüştürme olanağı buluyor. SEYTİM'de düzenlenen dijital etkinliklerden yararlanan öğrencilere de yine ücretsiz sıcak yemek ve içecek ikramları yapılıyor.

Seyhan Belediyesi’nden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

Seyhan Belediyesi’nden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Son Haberler
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği
Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!