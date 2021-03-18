Twitter'da yapılan tebrik mesajlarını gören sosyal medya kullanıcıları spor spikeri Seyhan Şaşko'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Seyhan Şaşko kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Seyhan Şaşko evlendi mi? | Kiminle evlendi? İşte ayrıntılar...

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seyhan Şaşko 7 Ocak 1989 tarihinde dünyaya geldi.

Şaşko; Makedonya'ya bağlı Ohrid'te doğmuştur. Babasının iş durumu sebebiyle ailesiyle birlikte üç yaşında Türkiye'ye gelen Şaşko, FMV Ayazağa Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Başarılı sunucu ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl Müzikal Tiyatro eğitimi almıştır.

Televizyonculuk kariyerine 2009 yılında, TRT'de başlayan Seyhan Şaşko, TRT'nin ardından Eurosport'ta "Ters Köşe" isimli başarılı programı hazırlayıp sunmuş ve 2012 yılında LİG TV'ye transfer olmuştur. Başarılı sunucu Skyturk360 kanalında da sunuculuk yapmıştır. Şaşko şu sıralar ise kariyerine Bein Sports'da devam etmektedir. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Seyhan Şaşko, tenis başta olmak üzere birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir.

SEYHAN ŞAŞKO EVLENDİ Mİ? | KİMİNLE EVLENDİ?

Seyhan Şaşko, 18 Mart 2021 Perşembe günü spor spikeri ve futbol yorumcusu Ersin Düzen ile dünya evine girdi.