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Seyhan Soylu, "Ben günahkarım" dedi, namaza durdu! Açıklamaları sosyal medyayı salladı!

Al Sana Haber sunucusu Seyhan Soylu, geçtiğimiz gün kandil sebebiyle namaz kıldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sisi'nin görüntüleri takipçilerini ikiye böldü.

Flash TV'nin Sisi'si Seyhan Soylu, kandil sebebiyle din ile bütünleştiği anları kayda aldı. Kendi için ve sevdikleri için ellerini semaya açan Soylu, ibadet ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle "Ben günahkarım, birlikte tövbe edelim mi?" notu ile paylaştı. Ünlü gazeteci ve magazin yorumcusu takipçilerini ikiye böldü.

Seyhan Soylu, Ben günahkarım dedi, namaza durdu! Açıklamaları sosyal medyayı salladı!

"DÜŞMANIMA DAHİ DUA ETTİM"

Namaz kıldığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Seyhan Soylu, gelecek eleştirileri önceden tahmin edip, tüm yorumlara cevap verdi. Videosunu "Digital imamlar süpersiniz
Hadi fetva verin. Klavyeden bende cemaatine dahil olayım. Klavyedeki imamlar vatanseverleri biz iyi biliriz. Adem ile Havva'dan nem kapan, Günah olduğunu bile bile çalan, Kraldan fazla Kralcı olan, Ümmetini bilmez imam olanları, Dine siyasette karıştıranları, Atatürk ' e hakaret edip Samsun'da heykeline meydan okuyanları, din, mezhep etnik kimlik kavgası yapanları, kendisi tokken açın halinden anlamayanları şükür tevekküle davet duası bu

Seyhan Soylu, Ben günahkarım dedi, namaza durdu! Açıklamaları sosyal medyayı salladı!

1 - Yanlış namaz kılıyorum çok gunahkarim

2 - Kalıcı ojeleri o kadar oksijenle kanirtarakta silsem çıkmadı gunahkarim

3 - Camii'de kimse yoktu ben neden girdim gunahkarim

4 - Bu yanlış dua rituelleri ( Q ) tuşuyla akıl veren klavye imamlarını kizdirir

5 - ALLAH ıslah etsin. Bu düzelmez kardeşim ben klavyeden daha iyi kılarım

6 - Ya neden çekip yayınlıyorsunuz. İbadet te gizli kabahatler ayip ayip kılma! evet günahkarım

7 - Yahu ne utanmaz insansın.
Camide ışin ne senin yatacak yerin yok Ahlaksız Sisi evet gunahkarim

8 - Ya bu kadar dedikodu yapıyorsun ekran da şimdide dua ediyorsun senin tövbenin ALLAH kabul etmez ALLAH ıslah etsin bile demem yazan klavyedeki imam evet gunahkarim.

9 - Yok be kardeşim bunun mezhebi başka hatta gavur bu gördün mü camiiye girmiş lambaları çakacak dur şuna geçireyim sevap işleyelim ( Olmaz dur klavyedeki sanal imam Q tuşuna bas 2156 Ya yolla.

10 - Hepsini geçin lan sahtekarlar kadın gitmiş dua ediyor. Sizde evinizde bu mübarek gün eleştiriyorsunuz. O dua ederek sevap işliyor veya tövbe ediyor. İşlediği günahlar ALLAH ile arasin da sende evinde utanmadan Amin yazacağına hakaret ediyorsun imansiz serefsiz bırak kadını eleştirmeyi show'da yapmıyor dengeleri bozacak sosyal test yapıyor. Ve yaptığı hareketler zeka oyunu sizlerde günaha giriyor sizden sevap kazanıyor. Sırat köprüsünden geçerken arkasından bakarsanız oda elini kolunu sallayarak geçerse imanın kimde olduğunu o zaman anlarsın" notu ile paylaştı.

Seyhan Soylu, Ben günahkarım dedi, namaza durdu! Açıklamaları sosyal medyayı salladı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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