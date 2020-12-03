Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle cezaevine getirilen Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki Seyhan Soylu kimdir? | Seyhan Soylu eski hali nasıl? İşte ayrıntılar....

SEYHAN SOYLU KİMDİR?

Sisi lakabı ile de bilinen Seyhan Soylu olan Sisi, 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Seyhan Soylu, “Sisi” lakabını kullanmaktadır ve sanat camiasında oldukça ünlü olan bir transeksüeldir. Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Seyhan Soylu bir dönem televizyonculuğa da el atmıştı.

8 Şubat'ta üçüncü evliliğini Rizeli bir iş adamı olan 35 yaşındaki Fahri Yazıcı ile imam nikahı kıydığı yönünde haberlerle gündem olmuştu. Yazıcı aynı zamanda Rizeli tanınmış bir siyasetçinin aile yakını olarak da tanınıyor.

Soylu evliliğine ilişkin "Bizde öncelik İslami ritüel, Nisan ayında Moğolistan'da Şaman düğünü, Allah nasip ederse yazın da istanbul ve Rize'de basına kapalı yakın dost, arkadaş ve aile eşrafının katılacağı mütevazi bir 'Kır düğünü' yapmak gönlümüzden geçmekte.



Artık yeni adım attığım hayatımda muhafazakar, mütedeyyin bir hayat sürmek istiyorum. Evlilik kurumu sorumluluk ister, geçmişimde yeteri kadar çılgınlıklar yaptık. Artık durulma ve dingin bir hayat sürmek gerek. Benim de hep İslami ritüellerle izdivaç yapmak gönlümde vardı. Allah kalbime göre nasip etti. Geçmişte olaylı Marmara Gemisi sürecinde Kudüs ziyaretimde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yarı hacca nail olduk.



Rabbim nasip ederse eşimle birlikte Mekke ve Medine ziyaretleri de yapmak istiyorum. Bu ziyaretler sonrasında da İslami kurallara göre hayatımı idame ettirmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SEYHAN SOYLU ESKİ HALİ

Seyhan Soylu, 3 Aralık 2020 Perşembe günü cezaevine girmiştir.

SEYHAN SOYLU NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Yeşim Salkım'ın aldırdığı koruma kararına uymayan Seyhan Soylu hakkında kesinleşen 4 günlük hapis cezasının infazı için Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderilmişti. Soylu, bugün Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yapmıştı. Tazyik hapsinin istismar edilerek herkesin kendisine yonttuğu bir karar olduğunu söyleyen Soylu, "Susturma kararına uymadığım için de zorlama hapsi alındı. Çok da önemli değil. Kendinize iyi bakın. Tek üzüldüğüm nokta köpeğimden ayrılmam ve sevgilimle özgürce yazışamayacak olmam" demişti. Soylu, daha sonra polisler eşliğinde işlemleri için infaz savcılığına çıkarıldı. Soylu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 gün cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.