Seyhan Soylu ve Yeliz Yeşilmen arasındaki buzlar hamamda eridi! Kavgaları gibi barışmaları da gündeme damga vurdu!

Flash TV ekranlarında yayınlanan Al Sana Haber'de moderatörlük yapan Seyhan Soylu yaptığı yorumlarla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz bölümlerde programa bir süredir küs olduğu Yeliz Yeşilmen transfer oldu. Seyhan Soylu; "Yeliz Yeşilmen'e bir kadının kocasıyla arasın da minik tartışmalar olur. İki çocuk annesi bir kadının yanı kocasının yanıdır. Seni Ali bey ile barıştırmak gerek. " dedi.

Seyhan Soylu, Yeliz Yeşilmen'e 5 yıldızlı bir otelin Hamamını kapattı. Sana bu paylaşımlarından sonra "Tövbe hamamı acilen ayarlamak gerek" dedi ve dediğini yaptı.

Yeliz Yeşilmen'in hamamdaki görüntüleri dikkat çekti.

TÖVBE HAMAMI NEDİR?

Osmanlıda nefislerine yenilen Sultanlar, Tövbe Hamamları’na giderek orada haremdeki kadınlarla dans eder ve meşk eder en son hanım Sultan tövbesini yapıp Padişahın yanına giderdi.