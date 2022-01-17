Seyhan Soylu'dan İzzet Yıldızhan bombası! Küllenmiş aşkları patladı! İmam nikahlı karısıymış! "Senden neden ayrıldığımı söylersem insan içine çıkamazsın" "Sahne'ye külotla çıkmayın" sözleriyle günlerce konuşulan İzzet Yıldızhan'ın magazincileri RTÜK'e şikayet etmesi üzerine Seyhan Soylu'nun ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce birlikte olduklarını itiraf eden Soylu, "Senden neden ayrıldığımı söylersem insan içine çıkamazsın" diyerek tehdit etti.

1 7 Kadın popçuların sahne kıyafetleriyle ilgili İzzet Yıldızhan "Külotla da sahneye çıkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri tepki toplayınca otel odasından bir video yayınlayan Yıldızhan, RTÜK'e magazincileri şikayet etmişti. Sözlerine bir tepki de Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan geldi.