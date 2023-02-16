Seyhmus Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyhmus Aksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyhmus Aksu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyhmus Aksu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyhmus Aksu 6 Aralık 1995 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Şeyhmus Abdulkadir Aksu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyhmus Aksu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Seyhmus Aksu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Seyhmus Aksu'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seyhmus Aksu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyhmus Aksu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyhmus Aksu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyhmus Aksu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında İstanbul BB U21

23 Ocak 2014 yılında İskenderun DÇ

30 Haziran 2014 yılında İstanbul BB U21

21 Ocak 2015 yılında İ. Güngörenspor

30 Haziran 2015 yılında Başakşehir U21

1 Ağu 2015 yılında Çatalcaspor

30 Haziran 2016 yılında Başakşehir U21

10 Ağu 2016 yılında Düzcespor

7 Temmuz 2017 yılında Erokspor

8 Ocak 2019 yılında Turgutluspor

20 Ağu 2019 yılında Pazarspor

15 Eylül 2020 yılında Sivas Belediye

14 Ocak 2021 yılında Ofspor

1 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

Seyhmus Aksu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyhmus Aksu şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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