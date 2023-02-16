Seyid Ahmet Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyid Ahmet Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyid Ahmet Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyid Ahmet Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyid Ahmet Han 7 Temmuz 1994 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyid Ahmet Han Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seyid Ahmet Han, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seyid Ahmet Han'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seyid Ahmet Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyid Ahmet Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyid Ahmet Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyid Ahmet Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2011 yılında Orduzuspor

19 Temmuz 2012 yılında Sivas Bld U21

1 Temmuz 2013 yılında Sivas Dört Eylül

1 Temmuz 2018 yılında BB Bodrumspor

10 Ocak 2020 yılında 1922 Konya

5 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

1 Şubat 2021 yılında Karakoçan FK

8 Eylül 2021 yılında Isparta 32 Spor

28 Ocak 2022 yılında Karakoçan FK

Seyid Ahmet Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyid Ahmet Han şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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