Seyidoğlu Gıda, Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’na katıldı

Geleneksel lezzetlerin 70 yıllık üreticisi Seyidoğlu Gıda, 14'üncü Yerel Zincirler Buluşuyor 2023 Konferansı ve Fuarı'na katılarak yeni ürünlerini tanıttı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Seyidoğlu Gıda, Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’na katıldı

Geleneksel lezzetlerin 70 yıllık üreticisi Seyidoğlu Gıda, 14'üncü Yerel Zincirler Buluşuyor 2023 Konferansı ve Fuarı'na katılarak yeni ürünlerini tanıttı.

Seyidoğlu Gıda, organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi markalarını bir araya getirerek iş birliği kanallarını güçlendiren 14'üncü Yerel Zincirler Buluşuyor 2023 Konferansı ve Fuarı'nda, Galeri 1 Stand A-9'da yerini aldı. 13-14 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyona katılan Seyidoğlu Gıda, yeni ürün ve lezzetlerini tanıtacak.

Türkiye geneli tüm illerde yerel zincirlerle sıkı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, "Bu sene etkinliğe ilgi oldukça yüksek. En yeni ürünlerimizi satın almacılara sunuyoruz. İlk günden standımıza oldukça yoğun bir ilgi yaşadık" diye konuştu.

Yeni fabrikalarının devreye girmesiyle birlikte ürün gamını geliştirme çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Göksu, "Seyidoğlu Gıda olarak global bir gıda markası olma yolunda ihracat pazarlarını çok önemsiyoruz. Aynı zamanda en büyük gücümüz olan yerel zincirlerle olan iş birliklerimizi çok önemsiyoruz. Bu anlamda fuarlar ürünlerimizi tanıtma ve daha geniş pazarlara ulaştırmada önemli bir araç. Global ve yerel tüm fuarlarda yer almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Asya’nın anahtarı Singapur
Asya’nın anahtarı Singapur
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
Van’da fuarlar çadırlardan uluslararası arenaya taşındı
Van’da fuarlar çadırlardan uluslararası arenaya taşındı
Son Haberler
Dilencilikte çığır açan "Oscarlık" oyunculuk kamerada
Dilencilikte çığır açan "Oscarlık" oyunculuk kamerada
Japonya Büyükelçisi Korkut Güngen Türk-Japon ilişkilerini değerlendirdi
Japonya Büyükelçisi Korkut Güngen Türk-Japon ilişkilerini değerlendirdi
Tarihi evler çöküyor, mahalle halkı hayatından endişe ediyor
Tarihi evler çöküyor, mahalle halkı hayatından endişe ediyor
Kars’tan Edirne’ye kadar plastik atık toplayacaklar
Kars’tan Edirne’ye kadar plastik atık toplayacaklar
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
TOKİ Menteşe 3. etap sosyal konutların temel inşaatı tamamlanıyor
TOKİ Menteşe 3. etap sosyal konutların temel inşaatı tamamlanıyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Elma üreticilerinin başı ‘kara leke’ ile dertte
Elma üreticilerinin başı ‘kara leke’ ile dertte
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası
Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!