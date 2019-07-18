Seyir halindeki araçta yangın çıktı, sürücü kalp krizi geçirdi
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nın Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kalp krizi geçiren sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nın Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kalp krizi geçiren sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Alınan Bilgiye göre, Evrensekiz Lüleburgaz istikametinde seyir halinde olan H.G yönetimindeki otomobili, motorundan çıkan arıza nedeniyle alev aldı. Araçtan indikten sonra kalp krizi geçiren H.G 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Lüleburgaz itfaiye ekiplerince yanan araç söndürüldü. H.G isimli şahısın hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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