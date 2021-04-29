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  3. Seyir halindeki araçta yangın paniği! Motor kısmı bir anda alev aldı

Seyir halindeki araçta yangın paniği! Motor kısmı bir anda alev aldı

Aksaray'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı elektrik arızası nedeniyle yandı. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleri ile olaya müdahale etti.

Seyir halindeki araçta yangın paniği! Motor kısmı bir anda alev aldı

Olay, Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden yabancı uyruklu İbadullah C. (30) idaresindeki 68 MA 0700 plakalı Opel marka otomobil, motor kısmında çıkan elektrik arızası nedeniyle ön kaputundan alev aldı. Motor kısmından alev ve dumanların yükseldiğini fark eden sürücü araçtan inerek uzaklaşırken, durumu gören çevredeki vatandaşlar araç ve iş yerlerinde bulunan yangın tüpleri ile araca müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından müdahale edilen aracı kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Seyir halindeki araçta yangın paniği! Motor kısmı bir anda alev aldı

Seyir halindeki araçta yangın paniği! Motor kısmı bir anda alev aldı

Seyir halindeki araçta yangın paniği! Motor kısmı bir anda alev aldı

Seyir halindeki araçta yangın paniği! Motor kısmı bir anda alev aldı

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