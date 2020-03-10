Seyir halindeki kamyonet kamyona arkadan çarptı; 1 kişi yaralandı

Bilecik'te aynı istikamette seyreden kamyonetin, kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinden il merkezine seyir halindeki Mehmet Ali Ersoy (33) yönetimindeki 43 BA 906 plakalı kamyonet, Karaköy yakınlarında önünde seyreden Sabahattin Varhan (55) yönetimindeki 07 L 4819 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yaşanan kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Ali Ersoy yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada Bozüyük-Bilecik karayolu kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde tek şeritten verilirken, kaza yapan araçların çekici yardımı çekilmesiyle trafik normale döndü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA