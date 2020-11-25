Seyir halindeki kamyonette ölüm yolculuğu kamerada!

Bursa'da bir gencin seyir halindeki yapı malzemelerinin yüklü olduğu kamyonun kasasına tutunup yolculuk yaptığı o anlar kameralara saniye saniye kaydedildi. Gencin canını tehlikeye attığı bu görüntüler başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.