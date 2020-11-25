Seyir halindeki kamyonette ölüm yolculuğu kamerada!
Bursa'da bir gencin seyir halindeki yapı malzemelerinin yüklü olduğu kamyonun kasasına tutunup yolculuk yaptığı o anlar kameralara saniye saniye kaydedildi. Gencin canını tehlikeye attığı bu görüntüler başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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25 Kasım 2020 Çarşamba 14:03
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