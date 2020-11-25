  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Seyir halindeki kamyonette ölüm yolculuğu kamerada!

Seyir halindeki kamyonette ölüm yolculuğu kamerada!

Bursa'da bir gencin seyir halindeki yapı malzemelerinin yüklü olduğu kamyonun kasasına tutunup yolculuk yaptığı o anlar kameralara saniye saniye kaydedildi. Gencin canını tehlikeye attığı bu görüntüler başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Şişli'de 4 katlı binada korkutan yangın!Şişli'de 4 katlı binada korkutan yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı uygulamalarıyla ilgili tarih verdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı uygulamalarıyla ilgili tarih verdi!

1 milyon TL'lik kabloyu 75 bine hurdacıya satan hırsızlar kameralara böyle yansıdı!1 milyon TL'lik kabloyu 75 bine hurdacıya satan hırsızlar kameralara böyle yansıdı!

Vali Yerlikaya’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne özel paylaşımı!Vali Yerlikaya’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne özel paylaşımı!

 

25 Kasım 2020 Çarşamba 14:03
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Seyir halindeki kamyonette ölüm yolculuğu kamerada!
Seyir halindeki kamyonette ölüm yolculuğu kamerada!
Terzi dükkanında koca dehşeti! Makasla eşinin suratını kesti
Terzi dükkanında koca dehşeti! Makasla eşinin suratını kesti
Şişli'de 4 katlı binada korkutan yangın!
Şişli'de 4 katlı binada korkutan yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı uygulamalarıyla ilgili tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı uygulamalarıyla ilgili tarih verdi!
Manisa'da kadına dehşet! Çocuklarının gözleri önünde maket bıçağıyla boğazı kesildi
Manisa'da kadına dehşet! Çocuklarının gözleri önünde maket bıçağıyla boğazı kesildi
1 milyon TL'lik kabloyu 75 bine hurdacıya satan hırsızlar kameralara böyle yansıdı!
1 milyon TL'lik kabloyu 75 bine hurdacıya satan hırsızlar kameralara böyle yansıdı!
Osmaniye’de oyun makinesi hırsızlığı kamerada!
Osmaniye’de oyun makinesi hırsızlığı kamerada!
Vali Yerlikaya’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne özel paylaşımı!
Vali Yerlikaya’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne özel paylaşımı!
Trendyol Efsane Günler 2020 indirimleri | Trendyol 25-26-27 Kasım Black Friday
Trendyol Efsane Günler 2020 indirimleri | Trendyol 25-26-27 Kasım Black Friday
Düğünde geline tekme atan damat sosyal medyada çok izlendi!
Düğünde geline tekme atan damat sosyal medyada çok izlendi!