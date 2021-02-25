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  3. Seyir halindeki kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı!

Seyir halindeki kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı!

Pendik'te seyir halindeki bilinmeyen nedenden alev alan plastik ham madde yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı!

Pendik ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Kavşağı mevkisinde, Kamber A. hakimiyetindeki 41 YT 132 plakalı kamyonda bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Durumun ekiplere ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle plastik ham madde yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi. Müdahale ekiplerinin geç geldiğini öne süren kamyon şoförü Kamber Akkaya, "Yangının sebebini bilmiyorum. Yangın tüpüyle müdahale ettim sönmedi, hemen itfaiyeyi aradım." ifadelerini kullandı.

Seyir halindeki kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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