Seyir halindeki minibüste yangın
Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan minibüs, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan minibüs, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 34'üncü kilometresinde Adem E'nin yönetimindeki 46 K 0961 plakalı minibüs seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Minibüste bulunan 4 kişi kendilerini dışarı atarken, yoldan geçen bir traktörde yüklü su tankeri sayesinde yanan minibüs söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüste soğutma işlemi yaptı. Minibüste maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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