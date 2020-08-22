Seyir halindeki minibüsten atlayan kadın öldü!

Olay dün saat 21.30 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, seyir halinde bulunan minibüsten bir kadının atlayarak ağır yaralandığını gördü. Vatandaş durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, isminin Emir Canım olduğu öğrenilen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSTEN ATLADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Emir Canım adlı kadının eşi olan Hüseyin Canım'ın ifadesini aldı. Hüseyin Canım'ın ifadesinde minibüsleri ile seyir halindeyken eşiyle tartıştığını, bu sırada eşinin aracın kapısını açarak "Bıktım artık senden" diyerek düştüğünü söylediği öne sürüldü.

3 ÇOCUĞU ARKA KOLTUKTA OTURURKEN MİNİBÜSTEN ATLADI

Öte yandan Emir Canım adlı kadının 3 çocuğu arka koltukta oturduğu esnada minibüsten atladığı iddia edildi. Polis ekipleri, kadının düştüğü, kendisini attığı ya da başka bir sebebi olduğu konusunda, olayın asıl sebebini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Emir Canım'ın olay yerindeki cansız bedeni ise savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.