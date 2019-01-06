İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Seyir halindeki motosiklet demir yığınına döndü

Seyir halindeki motosiklet demir yığınına döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı. Şans eseri motosiklet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Seyir halindeki motosiklet demir yığınına döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı. Şans eseri motosiklet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti. Bir iş yerinde paket servis elemanı olarak çalışan bir şahsın kullandığı motosiklet Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Motosiklet sürücüsü hemen yanan motordan atlarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye kısa süreden alev alan motosikleti söndürdü.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.