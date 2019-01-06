Seyir halindeki motosiklet demir yığınına döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı. Şans eseri motosiklet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti. Bir iş yerinde paket servis elemanı olarak çalışan bir şahsın kullandığı motosiklet Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Motosiklet sürücüsü hemen yanan motordan atlarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye kısa süreden alev alan motosikleti söndürdü.

Kaynak: İHA