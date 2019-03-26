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  3. Seyir halindeki otomobile pompalı saldırı; sürücü ağır yaralı (2)

Seyir halindeki otomobile pompalı saldırı; sürücü ağır yaralı (2)

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada, S.K. ismli şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır...

Seyir halindeki otomobile pompalı saldırı; sürücü ağır yaralı (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada, S.K. ismli şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan S.K., olayda kullandığı suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

DHA

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