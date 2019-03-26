Seyir halindeki otomobile pompalı saldırı; sürücü ağır yaralı (2)
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada, S.K. ismli şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır...
ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada, S.K. ismli şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan S.K., olayda kullandığı suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalandı.
DHA
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