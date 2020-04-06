Seyir halindeyken aracı yanan kadın hayatını zor kurtardı!

Adana'da seyir halindeyken aracı bir anda yanmaya başlayan kadın araçtan inerek yanmaktan kurtuldu. Bagajdan aldığı yangın tüpüyle araca müdahale etmek isteyen kadının çabaları boşa gitti. Çok kısa sürede araç demir yığınına döndü. Olay yerine gelen polis yangınla ilgili inceleme başlattı.