  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Seyir halindeyken aracı yanan kadın hayatını zor kurtardı!

Seyir halindeyken aracı yanan kadın hayatını zor kurtardı!

Adana'da seyir halindeyken aracı bir anda yanmaya başlayan kadın araçtan inerek yanmaktan kurtuldu. Bagajdan aldığı yangın tüpüyle araca müdahale etmek isteyen kadının çabaları boşa gitti. Çok kısa sürede araç demir yığınına döndü. Olay yerine gelen polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Türk Polis Teşkilatı 175. yaşına özel video yayınladıTürk Polis Teşkilatı 175. yaşına özel video yayınladı

Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettiMHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

'Koronalıyım' diyerek polise tükürmüştü! O emekli astsubay tutuklandı'Koronalıyım' diyerek polise tükürmüştü! O emekli astsubay tutuklandı

 

06 Nisan 2020 Pazartesi 13:59

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Seyir halindeyken aracı yanan kadın hayatını zor kurtardı!
Seyir halindeyken aracı yanan kadın hayatını zor kurtardı!
Uzman Dr. Meltem Özen'den canlı yayında koronavirüs ile ilgili korkunç iddia!
Uzman Dr. Meltem Özen'den canlı yayında koronavirüs ile ilgili korkunç iddia!
Bakan Bekir Pakdemirli: ''21 ilde tohumların yüzde 75'i hibe edilecek''
Bakan Bekir Pakdemirli: ''21 ilde tohumların yüzde 75'i hibe edilecek''
Altın bugün ne kadar? 6 Nisan Pazartesi
Altın bugün ne kadar? 6 Nisan Pazartesi
Dolar bugün ne kadar? 6 Nisan Pazartesi
Dolar bugün ne kadar? 6 Nisan Pazartesi
Türk Polis Teşkilatı 175. yaşına özel video yayınladı
Türk Polis Teşkilatı 175. yaşına özel video yayınladı
İstanbul'un giriş ve çıkışlarında koronavirüs denetimleri sürüyor
İstanbul'un giriş ve çıkışlarında koronavirüs denetimleri sürüyor
Sosyal mesafeye uymadılar! Sokakta halay çektiler
Sosyal mesafeye uymadılar! Sokakta halay çektiler
Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobil paramparça oldu
Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobil paramparça oldu
Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!
Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!