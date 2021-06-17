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  3. Seyir halindeyken lastiği patlayan otobüs facianın eşiğinden döndü

Seyir halindeyken lastiği patlayan otobüs facianın eşiğinden döndü

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında bir otobüsün arka tekerleği büyük bir gürültü ile patladı. Bu sırada tekerlek kısmında dumanlar yükselen otobüs yanmaya başladı. Alev alan otobüs küle dönerken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Seyir halindeyken lastiği patlayan otobüs facianın eşiğinden döndü

İstanbul’dan Marmaris’e gitmekte olan bir yolcu otobüsü Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında arka tekerleği patladı, daha sonra alev aldı. Yangını fark eden sürücü, içerisinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.

Seyir halindeyken lastiği patlayan otobüs facianın eşiğinden döndü

Olay gece saat 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan aldığı 25 yolcu ile Marmaris'e giden Engin Yakış idaresindeki 35 PK 138 plakalı yolcu otobüsünün Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkış yakınlarında sağ arka lastiği büyük bir gürültü ile patladı

Seyir halindeyken lastiği patlayan otobüs facianın eşiğinden döndü

Büyük patlama sesinden sonra yolcu otobüsü lastik kısımlarından alev almaya başladı. Ardından ilk müdahale bir tır şoförü tarafından yapıldı. İçerisinde 28 yolcu bulunan otobüs emniyet şeridine çekilerek araçtan tahliye edildi. Otobüs kısa sürede küle dönerken araçta ölen ya da yaralanan olmadı.

Seyir halindeyken lastiği patlayan otobüs facianın eşiğinden döndü

Otobüsten son anda kurtulan yolcular, Tünel içindeyken otobüsün lastiğinin büyük bir gürültü ile parladığını belirterek, otobüs önce sağa sola savruldu. Daha sonra otobüs şoförümüz aracı durdurdu ve bizleri tahliye etti. Lastiğin patlaması ile birlikte araçta yanık kokularını hissettik diye görüş belirttiler.

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