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  3. Seyir halindeyken tutuştu! İçerisindeki hasta son anda yanmaktan kurtuldu

Seyir halindeyken tutuştu! İçerisindeki hasta son anda yanmaktan kurtuldu

Kütahya’nın Gediz ilçesinden Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi’ne hasta nakleden bir ambulans seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sağlık personelleri ve hastanın canlarını son anda kurtardıkları olayda ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı.

İzmir yolu üzerinde Çınar Rampasında yaşanan olayda motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkan ambulans bir anda alev topuna döndü. Olayı önceden fark eden ambulans şoförü aracı emniyet şeridine çekip içindeki herkesi uyardı. Hastanın indirildiği anda şiddetlenen alevleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Ayrıca sürücü Hüseyin Çetin, görevli Fatma Akça ve hasta Temuçin Yörük’ün durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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02 Eylül 2020 Çarşamba 17:21
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