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Seyis Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seyis maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Seyis iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Seyis Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Seyis maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Seyis pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Seyis nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Seyis olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Seyis Maaşı Ne Kadar? 2022 Seyis Maaşları

Seyis maaşı ortalama olarak aylık 8050_TL'dir. En düşük Seyis maaşı 6750_TL, En yüksek ise 9350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seyis iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Seyis İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.17

Meslek Adı :

Seyis Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Atların bakımı, beslenme ve yetiştirilmesi işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seyis , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvanların günlük bakımlarını yapmak,

b) Ahırların temizliklerini yapmak,

c) Yarış atlarını sabah-akşam uzun yürüyüşlere çıkarıp yarışa hazırlamak,

d) Yarış sonrası atların bakım, beslenme ve temizliklerini yapmak,

e) Antrenörün talimatı ile belirli aralıklarla atlara parazit ilacı vermek,

f) Atlara nal çaktırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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