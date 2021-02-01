Seyit Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Seyit Karabulut kaç yaşında, kimdir, aslen nerelidir? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Seyit Karabulut kimdir? İşte detaylar...

SEYİT KARABULUT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cennet Mahallesi adlı dizide Aliş karakterine hayat veren 27 yaşındaki Seyit Karabulut, aslen Trakya'lıdır Şimdilerde evli ve bir çocuk babası oldu.

Dizide Ferhat'ın kardeşi rolünü oynayan Aliş, dizinin final yapmasının ardından tam 12 yıl sonra dizi çekiminin yapıldığı Balat'ı ailesi ile ziyaret etti.

İşte Cennet Mahallesi'nin Alişi, Seyit Karabulut'un son halleri...