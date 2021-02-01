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Seyit Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Bir döneme adını yazdıran fenomen dizi Cennet Mahallesi'nde Aliş karakterine can vermesiyle ile hayatımızda yer edinen Seyit Karabulut merak konusu oldu. Peki Seyit Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Detayları haberimizde derledik...

Seyit Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Seyit Karabulut kaç yaşında, kimdir, aslen nerelidir? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Seyit Karabulut kimdir? İşte detaylar...

SEYİT KARABULUT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cennet Mahallesi adlı dizide Aliş  karakterine hayat veren 27 yaşındaki Seyit Karabulut, aslen Trakya'lıdır Şimdilerde evli  ve bir çocuk babası oldu.

Seyit Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Dizide Ferhat'ın kardeşi rolünü oynayan Aliş, dizinin final yapmasının ardından tam 12 yıl sonra dizi çekiminin yapıldığı Balat'ı ailesi ile ziyaret etti.

Seyit Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

İşte Cennet Mahallesi'nin Alişi, Seyit Karabulut'un son halleri...

Seyit Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Seyit Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Seyit Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Seyit Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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