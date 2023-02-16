Seyit Sogut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyit Sogut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyit Sogut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyit Sogut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyit Sogut 29 Aralık 1997 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Seyit Mehmet Söğüt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyit Sogut Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seyit Sogut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Seyit Sogut'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Seyit Sogut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seyit_sogut/

Seyit Sogut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyit Sogut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Seyit Sogut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyit Sogut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2016 yılında Kırşehir Bld

12 Ocak 2018 yılında Konya Ereğli

21 Eylül 2018 yılında Kadirli Demir

18 Ocak 2019 yılında Oğuzhanspor

20 Eylül 2019 yılında Arnavutköy Bld

26 Ocak 2021 yılında Antalya Kemer

9 Ağu 2021 yılında Büyük Anadolu

7 Temmuz 2022 yılında 1922 Konya

Seyit Sogut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyit Sogut şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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