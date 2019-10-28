Seyitgazi’de 29 Ekim kutlamaları

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Cumhuriyetin ilan edilişinin 96'ncı yıl dönümü kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yılı kutlama programı ilçede çelenk koyma töreni ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi Jandarma komutanı Teğmen Acar Selçuk Kahraman, İlçe Emniyet Müdürü vekili Murat Kara, Seyitgazi Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, Seyitgazi İlçe protokolü ve siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende, Atatürk anıtınaKaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA