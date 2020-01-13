Seyitömer Termik Santrali bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacak

Kütahya'da 1 Ocak günü kapatılan Seyitömer Termik Santrali'nin bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacağı bildirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Seyitömer Termik Santrali'ni ziyaret ederek işçilerle buluştu. Yapımı devam eden "Baca gazı arıtma sistemi'ni yerinde inceleyen heyete, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik de eşlik etti. Çelik, işçilerin mağdur edilmeyeceğini ve işten çıkartma olmayacağı dile getirerek şöyle konuştu:

"Bizim daha önce de açıklamalarımız oldu, işçilerimizi bütün imkanlarımız ile sonuna kadar çıkartmadan devam ettireceğiz, işçi bizim işçimiz. Bu konuda üzerimize düşen her ne varsa son imkanımıza kadar kullanacağız. Hiçbir şüpheniz olmasın, rahat olun bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ben buradaki baca gazı arıtma sisteminde incelemeler yaptım. Çalışmalarımız hızlı ilerliyor, birkaç ay içerisinde bitme noktasına gelecek. Hatta bir kısım yerler bitmiş, belki 1-2 üniteyi daha kısa süre içerisinde hatta 1 ay içerisinde hemen devreye almayı planlıyoruz. Çevre hakikaten bizim de üzerinde durduğumuz, ciddi anlamda önem verdiğimizi ülkemiz için insanımız için yapmamız gereken en önemli yatırım bundan hiçbir zaman kaçınmadık kaçınmayacağız. Kütahya'nın milli serveti yerli kömür santralleri bunlardan üretilen elektrik 80 milyon vatandaşımız için çok önemli elektrik fiyatlarının TL olarak tutulması, vatandaşımıza ucuz elektrik dövizden etkilenmeyen veya dövize olan etkisini düşürmek için bu milli servet, milli kaynaklarında devrede olması gerekiyor, bunun hepimiz farkındayız, bu hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Milli servet olan santrallerin çalışması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Termik santrallerin kapanma aşamasının ilk dakikasından itibaren gerek il başkanımız gerekse de milletvekillerimiz ile birlikte hem işverenlerimiz ve bakanlarımız ile görüşme halindeydik. Bunları da bizimle temasa geçen çalışan arkadaşlarımıza anlattık. Tahir Bey'in de ilettiği gibi hiçbir şekilde sizlerin mağdur olmaması için hemde milli servetimiz olan santrallerin çalışması için gereken gayreti gösteriyoruz göstermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Filtrelerin en kısa zaman takılacağını ve mağduriyet yaşanmayacağını söyleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Siz de görüyorsunuz ki patronumuz burada, hükümet burada, siz buradasınız, sendika burada ve diyoruz ki kesinlikle mağdur edilmeyeceksiniz. Biz bu konuda girişimleri Tahir beyden öğrendik çok hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. En yakın zaman geçici faaliyet ile birkaç üniteyi devreye sokup santral ile ilgili sirkülasyon sağlanmaya devam edecek. Sonrasında ise çok yakın zamanda da tüm filtreler takılacak ve işlerimiz rutin olarak devam edecek" dedi.

Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santrali iş gücü ile ilgili bilgi veren TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eşref Erden ise "Enerji ve iş kaybının önüne geçmek için buradayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA