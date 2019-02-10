Şeyma Kambur ve iki çocuğu son yolculuklarına uğurlandı Kartal'da yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Kambur ailesinden Şeyma Kambur, kızı Zehra Kambur ve oğlu Ali Kambur, son yolculuklarına uğurlandı.

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