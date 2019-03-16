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Şeyma Maldivler'de tatilde

Şeyma Subaşı ile yakın arkadaşı Dila Tarkan Maldivler'de en lüks otellerden birinde yapıyor.

Şeyma Maldivler'de tatilde

Yakın arkadaşlar, balayı adası olarak bilinen Hint Okyanusu’ndaki Maldivler’de tatil yapıyor. Şeyma Subaşı ile Dila Tarkan adanın en lüks otelleri arasında gösterilen The St. Regis Maldives Vommuli Resort’ta kalıyor.

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Otelin en ucuz odasının fiyatı gecelik; 10 bin 820 TL, en pahalısı ise 16 bin TL. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan ayda 115 bin lira nafaka alıyor.

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Lüks otelde her odanın özel havuzu var.

 

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