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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan vazgeçemiyor! Şeyma Subaşı Exxen'de yayın yapacak!

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan Exxen platformunda yer alacak projeler resmi olarak açıklanmaya devam ederken magazin dünyası bomba gibi bir dedikodu ile çalkalandı. İddialara göre Şeyma Subaşı Exxen için farklı konseptte bir program yapacak.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan vazgeçemiyor! Şeyma Subaşı Exxen'de yayın yapacak!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kurucusu olduğu dijital içerik platformu Exxen için geri sayıma başlamışken yine bomba bir iddia ortaya atıldı.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan vazgeçemiyor! Şeyma Subaşı Exxen'de yayın yapacak!

Ilıca'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, Exxen'de sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir program yaparak deneyimlerini aktaracağı ve zaman zaman online program yapacağı iddia edildi.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan vazgeçemiyor! Şeyma Subaşı Exxen'de yayın yapacak!

Geçtiğimiz aylarda Miami'de bir ev alan Subaşı konuyla ilgili henüz bir açıklama da bulunmadı.

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Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı'nın sıkı bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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