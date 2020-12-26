Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan vazgeçemiyor! Şeyma Subaşı Exxen'de yayın yapacak!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kurucusu olduğu dijital içerik platformu Exxen için geri sayıma başlamışken yine bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ilıca'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, Exxen'de sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir program yaparak deneyimlerini aktaracağı ve zaman zaman online program yapacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda Miami'de bir ev alan Subaşı konuyla ilgili henüz bir açıklama da bulunmadı.

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı'nın sıkı bir takipçi kitlesi bulunuyor.