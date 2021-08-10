Şeyma Subaşı annesinin dans ettiği anları paylaştı! Babasından gelen yorum gündeme oturdu!

Geçtiğimiz haftalarda tekrar barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'da tatilini sürdüren Şeyma Subaşı, orman yangınlarına rağmen yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Tatiline annesi ve babası da dahil olan Subaşı keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

"YANDIK"

Evlilik hazırlığı yaparken bebeğini düşüren ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkarıyor. Ailesiyle tatildeki keyifli anlarını paylaşan Şeyma Subaşı, annesinin dans ettiği anları paylaştı.

Subaşı'nın bu paylaşımı üzerine babasından gelen yorum ise sosyal medyaya damga vurdu.

Subaşı'nın babası eşinin dans ettiği anlarda "Anasına bak kızını al diyecekler, yandık..." dedi.

Öte yandan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde babası ve sevgilisiyle çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak, "Hayattan daha ne isteyebilirim ki?" notunu düştü.