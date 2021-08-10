YKS tercihleri son gün ne zaman? Üniversite tercihleri nasıl yapılacak 2021?Exxen üyelik nasıl alınır, kaç TL? Exxen UEFA maçları nasıl izlenir?Manço isminin anlamı nedir, Manço ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Vatandaşlar ile Bakan Soylu arasında Suriyeli tartışması! "Benim askerim öleceğine onlar ölsün"Chelsea - Villareal UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çocuk istismarcı olduğu iddia edilen şahısın evine silahlı saldırı!Fenerbahçe'de Moussa Dembele bombası! Pelkas takası ile düğüm çözülecek!Ödül gecesinde gerilim yaşandı! Organizatör Erkan Özerman, ünlü şarkıcı Edis'i hedef aldı!Macit isminin anlamı nedir, Macit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İşcan isminin anlamı nedir, İşcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Şeyma Subaşı annesinin dans ettiği anları paylaştı! Babasından gelen yorum gündeme oturdu!

Şeyma Subaşı annesinin dans ettiği anları paylaştı! Babasından gelen yorum gündeme oturdu!

Sevgilisi ve ailesiyle birlikte tekne tatiline çıkan Şeyma Subaşı, teknede annesinin dans ettiği anları paylaşması üzerine babasının yorumu sosyal medyada olay oldu.

Geçtiğimiz haftalarda tekrar barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'da tatilini sürdüren Şeyma Subaşı, orman yangınlarına rağmen yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Tatiline annesi ve babası da dahil olan Subaşı keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

"YANDIK"

Evlilik hazırlığı yaparken bebeğini düşüren ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkarıyor. Ailesiyle tatildeki keyifli anlarını paylaşan Şeyma Subaşı, annesinin dans ettiği anları paylaştı.

Şeyma Subaşı annesinin dans ettiği anları paylaştı! Babasından gelen yorum gündeme oturdu!

Subaşı'nın bu paylaşımı üzerine babasından gelen yorum ise sosyal medyaya damga vurdu.

Subaşı'nın babası eşinin dans ettiği anlarda "Anasına bak kızını al diyecekler, yandık..." dedi.

Şeyma Subaşı annesinin dans ettiği anları paylaştı! Babasından gelen yorum gündeme oturdu!

Öte yandan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde babası ve sevgilisiyle çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak, "Hayattan daha ne isteyebilirim ki?" notunu düştü.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT