Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı! Dubai'den paylaştı

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'i için Miami’ye taşınma kararı almıştı.

Miami’de yaşamaktan memnun olan ünlü fenomen kızı Melisa’yı görmek için bir haftalığına İstanbul’a geldi. Türkiye’de bir süre vakit geçiren Subaşı, şimdi de soluğu Dubai’de aldı.

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Dubai turuna çıkan Şeyma Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaştı. Subaşı fotoğrafını, “Yallah Şeyma” notuyla paylaştı.

İşte o fotoğraf...

Acun Ilıcalı’yla olan birlikteliğine son verdikten sonra ünlü İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, bir yıllık ilişkilerinin ardından Gudio Senia ile yollarını ayırdı. Ayrılıktan bir süre sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı.