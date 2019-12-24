Şeyma Subaşı: Ben büyü yapmadım ama başkaları yaptı

Son günlerde hakkında çıkan iddialara cevap veren ve konuk olduğu programda bilinmeyenleri anlatan Şeyma Subaşı söyledikleri ile yok artık dedirtti.

"KİMSE KİMSENİN YUVASINI YIKAMAZ"

Programda "Şeyma-Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?" sorusu üzerine Subaşı, " Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar. Geçin ne olursun. Çok sağlam bir yuva ya o" diyerek cevap verdi. Sunucunun "Seninkini birisi yıktı mı?" sorusu karşısında ise Subaşı "Hayır kimse yıkamaz" sözleriyle evliliğinin bitmesinde üçüncü kişi olmadığını vurguladı.

"EN BÜYÜK HAKSIZLIĞA BEN UĞRADIM"

Şeyma Subaşı, "Burada en büyük haksızlığa uğrayan benim aslında. Yaralıyım konuşmamalıyım aslında. Sürekli ben konuşuyorum ve ben konuşuluyorum" dedi. İlkay Buharlı, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın konu ile ilgili itirafını hatırlattı.Buharlı," Acun Ilıcalı birkaç yerde, tanıştığınız dönemde çok genç olduğunu ve eğer işin bir kabahatlisi varsa onun kendisi olduğunu açık yüreklilikle dile getirdi" dedi.

"BEN DEĞİL AMA BAŞKA BİRİLERİ BÜYÜ YAPTIRDI"

Büyü konusuna hiçbir şekilde inanmadığını söyleyen Subaşı, Zeynep Yılmaz-Acun Ilıcalı evliliğinin bitmesi için büyü yaptığı iddiasına ise "Ben değil ama başka birileri yaptı, mesajda gördüm okudum" cevabıyla kafaları karıştırdı.

SOSYAL MEDYADA İSE TEPKİLER BÜYÜDÜ