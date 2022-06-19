Şeyma Subaşı bu sefer övgü yağmuruna tutuldu! Afrika'ya yaptığı ziyaret hayranlarını duygulandırdı "Türk Angelina Jolie yolda galiba" Yaptıkları ile sürekli sosyal medyanın gündeminde olan Şeyma Subaşı bu kez duygulandıracak bir paylaşım yaparak herkesi şaşırttı. Afrika'da bulunan Malawi şehrine ziyarette bulunan Subaşı'nın, ziyarette paylaştığı fotoğraflar övgü ile karşılandı.

1 14 Şeyma Subaşı her hareketiyle sosyal medyanın sık sık gündemine geliyor.