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  3. Şeyma Subaşı direk dansı yaptı!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptı!

Düzgün fiziğiyle herkesi mest eden Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dans yaptığı anların videosunu yayınladı. Subaşı'nın videoyu "Flah flash Şeyma Subaşı direk dansı yaptı" notuyla yayınladı.
16 Kasım 2019 Cumartesi 10:15

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