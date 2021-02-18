Şeyma Subaşı direk dansıyla nefesleri kesti!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, en son yaptığı direk dansı paylaşımı olay yarattı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile özel paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı'nın o anları kameralara saniye saniye kaydedilirken videoya takipçilerinden çokça beğeni geldi.