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  3. Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan'ın arasında esen esen soğuk rüzgarların nedeni ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan'ın arasında esen esen soğuk rüzgarların nedeni ortaya çıktı!

Yakın arkadaş olan Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan'ın bir süredir aralarındaki soğukluk magazin gündeminde sık sık merak ediliyordu. Yakın dostların arasındaki soğukluğun nedeni Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin olduğu iddia edildi.

Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan'ın arasında esen esen soğuk rüzgarların nedeni ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Subaşı'nın Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisinin Chloe Loughnan olduğu hatta dönemde Şeyma ile Chloe'nin yakın dost olduğu öğrenilmişti. Şimdilerde küs olan yakın arkadaşın Chloe'nin Subaşı'nın yeni aşkını öğrenince konuşmama kararı aldığı öne sürüldü.

ARALARININ AÇILMASININ NEDENİ ESKİ SEVGİLİ ÇIKTI

Bir dönem ünlü popçu Sertar Ortaç ile evlilik geçiren İrlandalı model Chloe Loughnan  iddiaya göre; Mohammed Alsaloussi ile bir zamanlar ilişki yaşadı. Hatta Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç'ın ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen Mohammed'i Chole ile o dönem Merve Şentürk tanıştırdığı iddialar arasında yer aldı.

Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan'ın arasında esen esen soğuk rüzgarların nedeni ortaya çıktı!

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Chloe Loughnan'ın Mohammed Alsaloussi ile birlikte olduğu dönemde Şeyma Subaşı ile de yakın dost oldukları ortaya çıktı. Şimdilerde Chloe Loughnan'ın eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı'nın eski dostu Chloe Loughnan ile görüşmediği öne sürüldü. Bir dönem sık sık Miami'de bir araya gelen Chloe Loughnan ile Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada da birbirlerini takip etmemesi 'küslük' iddiasını güçlendirdi.

Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan'ın arasında esen esen soğuk rüzgarların nedeni ortaya çıktı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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