Şeyma Subaşı karantinada kendisini resme verdi

Insatgram hesabı üzerinden resim yapmaya başladığını duyuran ve ilk resim deneyimini de yine takipçileriyle paylaşan Subaşı, şunları yazdı:

“Bu benim ilk resim deneyimimdi. Bu gerçekten terapi gibi oldu. Her fırça darbesinin benim için bir anlamı var. Yeni bağımlılığımda bana iyi şanslar dileyin çünkü ikincisine çoktan başladım