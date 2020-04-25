Şeyma Subaşı karantinada kendisini resme verdi
İtalyan yemekleri dünyanın en iyi yemekleri diyen ve Demet Akalın'dan tepk alan Şeyma Subaşı eleştirilere kulak asmadı. Subaşı Karantina günlerinde kendini resme verdi.
Insatgram hesabı üzerinden resim yapmaya başladığını duyuran ve ilk resim deneyimini de yine takipçileriyle paylaşan Subaşı, şunları yazdı:
“Bu benim ilk resim deneyimimdi. Bu gerçekten terapi gibi oldu. Her fırça darbesinin benim için bir anlamı var. Yeni bağımlılığımda bana iyi şanslar dileyin çünkü ikincisine çoktan başladım
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