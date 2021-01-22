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Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinin teknesinde aşka geldi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Suudi Arabistanlı bir şeyhin milyarder oğlu olan sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin lüks teknesinde paylaştığı video ile yine gündem olmayı başardı.

Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinin teknesinde aşka geldi!

Bir süre önce Miami'de ev alarak orada yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Amerika’da sevgilisi ile sürat teknesi kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinin teknesinde aşka geldi!

Paylaşımın altına “sadece sen ve ben” notunu düşen Subaşı’nın sık sık sevgilisine sarılması dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinin teknesinde aşka geldi!

Türkiye’de özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adı sıkça anılan Şeyma Subaşı, pandemi dönemi olmasına rağmen yurt dışı tatillerine ara vermeden devam ediyor.

Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinin teknesinde aşka geldi!

Subaşı Amerika’nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapıyor. Tatil günlerinde sık sık Amerikan bayraklı tekneler ile tatile çıktığı görülen Subaşı’na kızı Melisa ve arkadaşları da eşlik ediyor.

Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinin teknesinde aşka geldi!

Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılık kararı almıştı. Subaşı bu ayrılık kararının üzerinden çok fazla zaman geçmeden 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını paylaşarak, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı.

Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinin teknesinde aşka geldi!

Paylaşımın ardından Subaşı'nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Gizemli sevgilinin Suudi Arabistanlı bir ailenin oğlu olan milyarder Mohammed Al Saloussi olduğu ortaya çıktı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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