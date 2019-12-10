Şeyma Subaşı: Namaz kılarak doğuma gittim

Youtube kanalından video paylaşan Şeyma Subaşı gelen soruları yanıtladı. Kafesini kapatacağını açıklayan Şeyma Subaşı, namaz konusuna da değindi

"NAMAZ KILARAK DOĞUMA GİTTİM"

"Namaz kılarak doğuma gittim. Son iki haftaya kadar ayakta kılabiliyordum, son iki hafta oturarak kıldım. Sonra hayat şartları... İçinde bulunduğumuz durum derken namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah nasip eder tekrardan." dedi

“KAFEYİ KAPATACAĞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

“Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm. Eğer ben sadece orada öyle duracaksam ‘Şeyma Subaşı bir kafe sahibi’ olarak duracaksam evet devam ederim; kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor.”

“ACUN’A PROJE OLARAK SUNDUM”

“Bir süredir YouTube’dan video paylaşan Subaşı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Kafesinin kepenk indirmesi ve battığı yönündeki soru üzerine açıklama yapan Subaşı kafenin açılmasından bu yana yaşadığı tüm olayları şu şekilde açıkladı: “Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Biz 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hem sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun’a bunu bir proje olarak sundum. Burada isminden menülerindeki bütün renklerine her şeyine kadar ben karar vermiş ve ekiple beraber benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Başta gerçekten çok güzel gitti. Bu tabi ki de benim ünlü olmam, Acun’un ünlü olmasından o yüzden güzel gitti. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.