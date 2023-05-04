Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! O haber sonrası Acun Ilıcalı böyle görüntülendi!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı sonunda dünya evine girdi! Uzun zamandır dünyanın konuşacağı bir düğün yapacağını söyleyen Subaşı'nın görüntüleri merakla bekleniyor! Peki düğün sonrası Acun Ilıcalı açıklama yaptı mı? Tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! O haber sonrası Acun Ilıcalı böyle görüntülendi!

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra Mısırlı sevgilisiyle sosyal medyanın gündemine düşen Şeyma Subaşı evlendi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya evlilik sonrası ilk kez görüntülendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ACUN ILICALI EVLİLİK SONRASINDA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Acun Ilıcalı ile evliliği sonrasında Mısırlı sevgilisiyle nikah masasına oturan Şeyma Subaşı'nın nikah görüntüleri sosyal medyanın dilinde. Acun Ilıcalı ise sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ise İstanbul'da görüntülendi. Ilıcalı İngiltere, Dominik arasında gidip gelirken her şeyin yolunda olduğunu ve İstanbul'a üç günlüğüne geldiğini söyledi. Ilıcalı ve sevgilisinin mutlulukları ise yüzlerinden okunuyordu. Ünlüler dünyasının merak edilen çiftlerinin tanışma hikayelerini ise sizler için derledik.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Beraberliği

-Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın birlikteliğine oyuncu Bergüzar Korel aracı oldu. Korel tarafından düzenlenen yılbaşı partisinde tanışan çift beraberliklerini evlilikle taçlandırdı.

-Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan aşk dolu evliliklerine devam ediyor. Birçok insan tarafından yaş farkı sebebiyle eleştirilen çift senelere meydan okuyan sevgileriyle hala beraberliklerine devam ediyorlar.

-Sosyal medyanın ve ünlüler dünyasının en çok sevilen çifti Pelin Akil ve Anıl Altan'ın nasıl tanıştığı da merakla araştırılıyor. 2016 senesinde ilişkileri başlayan çift arkadaş ortamlarında sık sık denk geldiklerini, Anıl Altan'ın ilk mesajı attığını söyledi. Akil ise aynı dizide farklı zamanlarda oynadığını, eski seti ziyarete gittiği zaman tanıştıklarını ve sonrasında aralarında bir şeyler olmaya başladığını söyledi. Anıl Altan, eşinin güzel ağız yapısından etkilendiğini belirtiyor ve Akil ise Anıl Altan'ın mizah anlayışından ve yeteneğinden etkilendiğini söylüyor.

-Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici şimdilerde Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile beraberlik yaşıyor. Atakan Işıktutan ilk olarak İrem Derici'nin sosyal medyadan kendisine mesaj attığını söyledi. Işıktutan aynı zamanda her şeyin güzel gittiğini, nazara inandığı için çok paylaşmak istemediğini ve zor günlerde birbirlerine bağlandıklarını söyledi.

-Burcu Esmersoy ise 2022 senesi Mayıs ayında evlilik teklifi aldığı 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile 1 Nisan tarihinde İtalya'da hayatını birleştirecek. Esmersoy tanışma hikayelerini şöyle anlatıyor; Çok çalışıp çok seyahet ettiğim dönemde tanıştık. Bir sabah Berlin'e giderken yan yana oturduk ama uçak bomboştu. Yolculuk boyu konuşmadık. Ben normal şartlarda uçak kalkmadan hemen uyurum. Çok yorulduğum için dikine uyuyabiliyorum. Ama baktım yanımda hoş bir çocuk, şimdi uyurum horlarım ayıp olur diye o gün uyuyamadım başka koltuğa gittim. Sonra inanılmaz bir pasaport kuyruğu vardı ve iki Türk orada sohbet etmeye başladık.

-Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin de yaş farkı sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Ancak Ilıcalı, üretken bir dönemde olduğunu ve bunu Altunkaya ile yaşadığı huzurlu ilişkiye bağladığını söylüyor. Ilıcalı, sevgilisinin olgun bir kafa yapısı olduğunu ve kendisinin de hep 25 yaşında kaldığını hissettiği için aradaki yaş farkının sorun olmadığını da dile getiriyor. İddialara göre hemşirelik mezunu olan Altunkaya'nın Acun Medya sağlık kadrosuna başvurması sonrası tanışma gerçekleşti ve tanışıklıkları kısa süre içinde aşka dönüştü. 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Oğuzhan Koç Bir Yıldır Hazırlık Yapıyormuş! Ne Yaptığı En Sonunda Ortaya Çıktı! Bakın Neymiş
Oğuzhan Koç Bir Yıldır Hazırlık Yapıyormuş! Ne Yaptığı En Sonunda Ortaya Çıktı! Bakın Neymiş
Gündemi sürekli meşgul eden çift, sonunda muradına erdi!
Gündemi sürekli meşgul eden çift, sonunda muradına erdi!
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişanlandı!
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişanlandı!
Acun Ilıcalı yarışmadan kovmuştu! Survivor Merve ilk kez konuştu: Asıl ayrılma nedeni...
Acun Ilıcalı yarışmadan kovmuştu! Survivor Merve ilk kez konuştu: Asıl ayrılma nedeni...
Son Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist'e çok sert tepki: Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist'e çok sert tepki: Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş
Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! O haber sonrası Acun Ilıcalı böyle görüntülendi!
Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! O haber sonrası Acun Ilıcalı böyle görüntülendi!
EYT'de yeni küme açıldı! 1999-2008 arası girişliler dikkat: Yaş hesabı sil baştan değişti!
EYT'de yeni küme açıldı! 1999-2008 arası girişliler dikkat: Yaş hesabı sil baştan değişti!
Beden Dili ve İletişim Becerisi her meslekte gerekli!
Beden Dili ve İletişim Becerisi her meslekte gerekli!
Murat boz vicdan azabından kahroldu! "Keşke daha önce haberim olsaydı"
Murat boz vicdan azabından kahroldu! "Keşke daha önce haberim olsaydı"
"NAPTIN SEN KIZZZZ HADİSE"
"NAPTIN SEN KIZZZZ HADİSE"
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist’e sert tepki!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist’e sert tepki!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Başkan Erdoğan İyi Partili ve Saadet Partili seçmenlere seslendi! Daha ne kadar sabredeceksiniz!
Başkan Erdoğan İyi Partili ve Saadet Partili seçmenlere seslendi! Daha ne kadar sabredeceksiniz!
Adalet Bakanı Bozdağ: "Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacağız"?
Adalet Bakanı Bozdağ: "Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacağız"?
4 yıllık ilişkisi bitti, yeni sevgilisiyle tatilde! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'den olay görüntüler
4 yıllık ilişkisi bitti, yeni sevgilisiyle tatilde! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'den olay görüntüler
Evrim değil devrim geçirdiler! Estetik furyasına katılan ünlü isimler!
Evrim değil devrim geçirdiler! Estetik furyasına katılan ünlü isimler!
Yorumlananlar
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor