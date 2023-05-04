Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! O haber sonrası Acun Ilıcalı böyle görüntülendi!

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra Mısırlı sevgilisiyle sosyal medyanın gündemine düşen Şeyma Subaşı evlendi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya evlilik sonrası ilk kez görüntülendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ACUN ILICALI EVLİLİK SONRASINDA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Acun Ilıcalı ile evliliği sonrasında Mısırlı sevgilisiyle nikah masasına oturan Şeyma Subaşı'nın nikah görüntüleri sosyal medyanın dilinde. Acun Ilıcalı ise sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ise İstanbul'da görüntülendi. Ilıcalı İngiltere, Dominik arasında gidip gelirken her şeyin yolunda olduğunu ve İstanbul'a üç günlüğüne geldiğini söyledi. Ilıcalı ve sevgilisinin mutlulukları ise yüzlerinden okunuyordu. Ünlüler dünyasının merak edilen çiftlerinin tanışma hikayelerini ise sizler için derledik.

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-Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın birlikteliğine oyuncu Bergüzar Korel aracı oldu. Korel tarafından düzenlenen yılbaşı partisinde tanışan çift beraberliklerini evlilikle taçlandırdı.

-Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan aşk dolu evliliklerine devam ediyor. Birçok insan tarafından yaş farkı sebebiyle eleştirilen çift senelere meydan okuyan sevgileriyle hala beraberliklerine devam ediyorlar.

-Sosyal medyanın ve ünlüler dünyasının en çok sevilen çifti Pelin Akil ve Anıl Altan'ın nasıl tanıştığı da merakla araştırılıyor. 2016 senesinde ilişkileri başlayan çift arkadaş ortamlarında sık sık denk geldiklerini, Anıl Altan'ın ilk mesajı attığını söyledi. Akil ise aynı dizide farklı zamanlarda oynadığını, eski seti ziyarete gittiği zaman tanıştıklarını ve sonrasında aralarında bir şeyler olmaya başladığını söyledi. Anıl Altan, eşinin güzel ağız yapısından etkilendiğini belirtiyor ve Akil ise Anıl Altan'ın mizah anlayışından ve yeteneğinden etkilendiğini söylüyor.

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-Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici şimdilerde Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile beraberlik yaşıyor. Atakan Işıktutan ilk olarak İrem Derici'nin sosyal medyadan kendisine mesaj attığını söyledi. Işıktutan aynı zamanda her şeyin güzel gittiğini, nazara inandığı için çok paylaşmak istemediğini ve zor günlerde birbirlerine bağlandıklarını söyledi.

-Burcu Esmersoy ise 2022 senesi Mayıs ayında evlilik teklifi aldığı 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile 1 Nisan tarihinde İtalya'da hayatını birleştirecek. Esmersoy tanışma hikayelerini şöyle anlatıyor; Çok çalışıp çok seyahet ettiğim dönemde tanıştık. Bir sabah Berlin'e giderken yan yana oturduk ama uçak bomboştu. Yolculuk boyu konuşmadık. Ben normal şartlarda uçak kalkmadan hemen uyurum. Çok yorulduğum için dikine uyuyabiliyorum. Ama baktım yanımda hoş bir çocuk, şimdi uyurum horlarım ayıp olur diye o gün uyuyamadım başka koltuğa gittim. Sonra inanılmaz bir pasaport kuyruğu vardı ve iki Türk orada sohbet etmeye başladık.

-Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin de yaş farkı sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Ancak Ilıcalı, üretken bir dönemde olduğunu ve bunu Altunkaya ile yaşadığı huzurlu ilişkiye bağladığını söylüyor. Ilıcalı, sevgilisinin olgun bir kafa yapısı olduğunu ve kendisinin de hep 25 yaşında kaldığını hissettiği için aradaki yaş farkının sorun olmadığını da dile getiriyor. İddialara göre hemşirelik mezunu olan Altunkaya'nın Acun Medya sağlık kadrosuna başvurması sonrası tanışma gerçekleşti ve tanışıklıkları kısa süre içinde aşka dönüştü.